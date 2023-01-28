  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Travertenden milyonlarca yıllık hayvan fosilleri çıktı

Travertenden milyonlarca yıllık hayvan fosilleri çıktı

28.1.2023

Travertenden milyonlarca yıllık hayvan fosilleri çıktı

Denizli'de maden mühendisi Süleyman Burkay'ın traverten blokları kesilirken bulup koruma altına aldığı milyonlarca yengeç, yaprak ve kemik fosilleri, Fransızların ilgisini çekti. Fransa'daki farklı üniversitelerden gelen bilim insanları fosilleri inceleyip kayıt altına alarak numaralandırdı. Burkay, topladığı fosillerden 15 tanesini Afyon'da bulunan fosil müzesine sergilenmek üzere gönderdiğini, Denizli'de de fosillerle ilgili müze kurulması halinde koruma altına aldığı fosillerden, müzeye bağışlayabileceğini sözlerine ekledi.

■ SEBAHATTİN ALP

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA