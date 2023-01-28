Travertenden milyonlarca yıllık hayvan fosilleri çıktı

Denizli'de maden mühendisi Süleyman Burkay'ın traverten blokları kesilirken bulup koruma altına aldığı milyonlarca yengeç, yaprak ve kemik fosilleri, Fransızların ilgisini çekti. Fransa'daki farklı üniversitelerden gelen bilim insanları fosilleri inceleyip kayıt altına alarak numaralandırdı. Burkay, topladığı fosillerden 15 tanesini Afyon'da bulunan fosil müzesine sergilenmek üzere gönderdiğini, Denizli'de de fosillerle ilgili müze kurulması halinde koruma altına aldığı fosillerden, müzeye bağışlayabileceğini sözlerine ekledi.

■ SEBAHATTİN ALP