Denizli’den kahreden haber! Genç astsubay kazada hayatını kaybetti!

Denizli'nin Çivril ilçesinde takla atan otomobilin şarampole uçtuğu kazada Muğla'dan izinli gelen astsubay hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çivril'in Tekkeköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur Bayramoğlu'nun kullandığı otomobil Dinar-Çivril karayolu üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıktı. Takla atan otomobil şarampole uçtu. Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 25 yaşındaki Astsubay Onur Bayramoğlu, hayatını kaybetti. Kazada Kazım Ö. ve Burak K. yaralandı.Feci kazada hayatını kaybeden Bayramoğlu'nun Muğla'da görev yaptığı, izinli olarak Denizli'ye ailesinin yanına geldiği öğrenildi. Bayramoğlu'nun cenazesi bugün Çivril ilçesi Irgıllı Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.