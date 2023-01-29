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Haberler Denizli Gençlerin tartışması kanlı bitti! Husumetlisini sırtından bıçakladı!

Gençlerin tartışması kanlı bitti! Husumetlisini sırtından bıçakladı!

Denizli'nin Çal ilçesinde, iki gencin arasından henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle O.E., M.S.'yi sırtından bıçakladı. Yaralı genç hastaneye kaldırılırken, O.E. gözaltına alındı.

İHA

29.01.2023, 12:55

Gençlerin tartışması kanlı bitti! Husumetlisini sırtından bıçakladı!

Denizli'nin Çal ilçesinde, tartıştığı husumetlisini sırtından bıçaklayan genç, gözaltına alındı.

Olay, Çal'ın İsmailler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir evde buluşan iki genç arasında bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmada O.E., M.S.'yi sırtından bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, yaralı M.S.'yi hastaneye kaldırırken, O.E. ise gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından deliller ise incelenmek üzere götürüldü.
Yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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