İşkenceyle öldürülen Murat bebeğe acı veda

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde önceki gün saat 20.00 sıralarında tek katlı evin önünde bir çocuğun ağladığını gören mahalle sakinlerinin ihbarıyla Türkiye'yi yasa boğan bir vahşet ortaya çıktı. İhbar üzerine eve giren polis ekipleri, 2 yaşındaki Murat Aslan Kılıç'ı kanlar içinde ölü buldu. Evde bulunan 9 aylık E.K. ile 5 yaşındaki S.Y.K. ise Sosyal Hizmetler ekiplerince koruma altına alındı.

CENAZEYİ TELEFONDA İZLEDİ

ÖZ babası olan Murat Kılıç'ın uyuşturucu suçundan cezaevinde bulunan Murat bebeğin, bacaklarında sigara yanıkları, yüzünde ve başında da darp izlerine rastlandı. Bebeğin darbeye bağlı beyin kanaması sonucu öldüğü belirlendi. Polis, evden kaçtığı belirlenen anne Güler Kılıç (27) ile 2 erkek arkadaşını kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında evde bulunduğu belirlenen 1 kişi daha yakalandı. Murat bebeğin cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından dün dedesi tarafından teslim alındı. Herkesi gözyaşına boğan Murat'ın minik cesedi, gözyaşları içinde Gümüşler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cezaevinde olan baba Kılıç ise, çocuğunun cenazesini telefonda görüntülü arama ile gözyaşlarına boğularak izledi. Öte yandan, Murat bebeğin ölü bulunduğu evin madde bağımlıları tarafından kullanıldığı öne sürüldü.