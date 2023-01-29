İzmir’de 1 kişi silah ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklandı

İzmir'de silah ticareti yaptığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte S.Ö, B.U, G.G, G.Ö. ve H.A'nın kurusıkı silahların namlularını açmak suretiyle satışa sunarak silah ticareti yaptığının belirlenmesi üzerine şüphelilerin ev ve işyerlerine operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 30 tabanca, 130 tabanca fişeği, 1 havan fişeği, çok sayıda silah yapımında kullanılan metal parça ve 19 kutu sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüphelilerden S.Ö. sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.