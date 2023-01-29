Kayganlaşan yoldaki zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi

Denizli'nin Buldan ilçesinde zincirleme kaza meydana geldi. Yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 2 TIR, 1 kamyon, 1 servis midibüsü ve 1 hafif ticari aracın birbirine girdiği zincirleme kazada 7 kişi yaralandı. Kaza, Buldan ilçesine bağlı Doğanköy Mahallesi'nde meydana geldi. Yağışın

ardından kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 2 TIR, 1 kamyon, 1 servis aracı ve 1 hafif ticari araç zincirleme kazaya karıştı.

YAN YATARAK DURDU

KAZA sonrası kontrolden çıkan tır şarampole düşerken, servis aracı da yan yatarak durabildi. Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan 7 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralıları çıkartıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından en yakın hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

■ SEBAHATTİN ALP