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Haberler Denizli Aylardır haber alınamıyor! Mine öldürüldü mü?

Aylardır haber alınamıyor! Mine öldürüldü mü?

Denizli'de iddiaya göre yasak aşk yüzünden eşi ile tartışan ve sonrasında 6 aydır kendisinden haber alınamayan Mine K.'yı arama çalışmaları devam ediyor. Genç kadından herhangi bir haber alınamazken, öldürülmüş olabileceği iddiası üzerine arama çalışmalarına bu yönde hız verildi.

İHA

30.01.2023, 14:19 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023, 14:52

Aylardır haber alınamıyor! Mine öldürüldü mü?

Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesi'nde yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Mine K. ile eşi M.K. arasında yasak aşk iddiası yüzünden tartışma çıktı. 18 Ağustos 2022 gecesi eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından evden ayrılan Mine K.'den bir daha haber alınamadı. Geçen 6 aylık süreçte Mine K.'nin herhangi bir haber alınamazken, genç annenin öldürülmüş olabileceği iddiası üzerine arama çalışmalarına bu yönde hız verildi.



Mine K.'nın kaybolmasından 1 gün sonra, kocası M.K'ye ait telefondan, bahçıvan olarak çalıştığı otelin etrafındaki bölgeden sinyal alındı. Bunun üzerine Karahayıt Mahallesi'nde bulanan otelin etrafına arama çalışması yapılmaya başlandı. Otelin fosseptik çukurunda da iş makinesiyle yapılan kazı çalışmasında genç kadına dair bir ize rastlanılmazken, kadavra köpeklerinin katılımıyla moloz ve çöp döküm alanı olarak kullanılan bölgede aramalar aralıksız olarak sürüyor. Aynı zamanda bölgeye takviye iş makineleri istendi.



Öte yandan; geçtiğimiz günlerde kadavra köpekleriyle Pamukkale Gözler Mahallesinde koca M.K.'nin anne ve babasının evinin arkasındaki arazide arama çalışması yapılmış ve sonuç alınmamıştı.

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