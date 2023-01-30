Denizli’de sıkı denetim! 61 kişi tutuklandı!

Denizli'de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 36 farklı adres kontrol edildi. Denetim ve sorgulamalarda 47 bin 734 kişi sorgulanırken, aranması olan 61 şahıs tutuklandı.

Denizli'de gerçekleştirilen denetimlerde 23 ile 29 Ocak 2023 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 36 farklı adres kontrol edildi. Denetimlerde 47 bin 734 kişinin GBT ve UYAP sorgulamaları yapıldı. Denetimlerde 2 kıraathanede kumar oynadığı tespit edilen toplam 9 kişiye 36 bin 495 TL idari para cezası uygulanarak, 2 kişiye 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem yapıldı. İki umuma açık eğlence yerinde yapılan denetimde kadınların konsomatris olarak çalıştığı tespit edilerek işlem yapıldı.





61 ŞÜPHELİ ÇIKARILDIKLARI ADLİ MAKAMLARCA TUTUKLANDI

Ayrıca, il genelinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden yakalanan 61 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 1 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 1 adet bıçak, 7 adet fişek, 1 çalıntı otomobil, 2 adet çalıntı motosiklet, 1 tır dolusu çalıntı fayans, kumar oyununda kullanıldığı tespit edilen bin 50 TL para ve oyun malzemeleri ele geçirildi.