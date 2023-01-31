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Haberler Denizli Denizli'de korkutan yangın! Santralin depolama sahasından dumanlar yükseldi

Denizli'de korkutan yangın! Santralin depolama sahasından dumanlar yükseldi

Denizli'nin Honaz ilçesinde biyokütle enerji santralinin depolama sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Çevreye sıçrama riski önlenen ve kontrol altına alınan yangın bölgesindeki söndürme ve soğutma çalışması sürüyor.

AA

31.01.2023, 14:21

Denizli’de korkutan yangın! Santralin depolama sahasından dumanlar yükseldi

Denizli'nin Honaz ilçesindeki Kaklık Mahallesi'ndeki Denizli Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi 6. Sokak'ta faaliyet gösteren bir biyokütle enerji santrali için mısır sapı balyalarının depolandığı arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangının çevresinde iş makinelerinin yardımıyla çalışma yaptı.

Çevreye sıçrama riski önlenen ve kontrol altına alınan yangın bölgesindeki söndürme ve soğutma çalışması sürüyor.

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