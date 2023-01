Sezonun en erken açan Denizli Kayak Merkezi yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı

Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Nikfer Mahallesi'nde bulunan Kayak Merkezi 8 parkur, 2700 kişi/saat kapasiteyle çalışan 2 telesiyej ve 1 teleski ile yüzbinlerce kayak severe hizmet vermeyi sürdürüyor. 15 Ocak 2023 tarihinde kapılarını kayak severlere açan kayak merkezi, 2 bin 420 metre rakımlı alanda beyaz örtüsüyle ziyaretçilerini büyülüyor. Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezinden biri olan Denizli Kayak Merkezi, sezon açıldığından bu yana 100 bini aşkın yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Dünyaca ünlü Pamukkale travertenlerinden sonra en çok turistlerin gözdesi olan kayak merkezine geçen yıl 250 bine yakın ziyaretçi uğrarken, bu yıl ise 350 bin civarında kayak sever gelmesi bekleniliyor.





"RUSYA VE UKRAYNA GİBİ ÜLKELERDEN DE MERKEZİMİZE KAYAK SEVERLER ÇOK GELİYOR"

Son zamanlar yerli ve yabancı turistlerin daha çok ilgilisini çeken kayak merkezlerinden biri olan Denizli'de ziyaretçi sayının her geçen gün artığını söyleyen Denizli Kayak Merkezi Genel Müdürü Ömer Tekke, "Ocak ayının başından beri yaklaşık 100 bin yerli ve yabancı ziyaretçimiz oldu. Sezon yeni başladı diyebiliriz. Çünkü kar seviyesi biraz düşüktü ama genel olarak baktığımızda sezon başı hep açıktık. Karın buraya iyice yağdığını duyanlar merkezimize akın etmeye başladı. Bu ziyaretçi sayımız ise her geçen gün artıyor. Özelikle kayak merkezine Muğla, Antalya, İzmir'in yanı sıra İstanbul gibi illerden çok da sayıda ziyaretçimiz geliyor. Tabi Rusya ve Ukrayna gibi ülkelerden de kayak severler çok geliyor. Şu anda yeni kar yağışla birlikte buranın açıldığını tamamen duyanlar, geçen yıla oranla ikiye katladı diyebilirim. Özelikle yurtdışından gelen turistlerin sayısındaki artışı görebiliyoruz" dedi.





"BUGÜN DOYASIYA EĞLENEREK GÜZEL BİR VAKİT YAŞAYACAĞIZ"

Eşiyle birlikte Aydın'dan karın tadını doyasıya yaşamak için Denizli Kayak Merkezi'ne gelen Mahir Can Ağır, "Aydın'ın Söke ilçesinden buraya geldik ve iki gündür buradayız. Hava biraz işimizi zorlaştırdı ama bugün güzel görünüyor. Umarım bugün güzel bir gün geçiririz. Yeni geldiğimiz için etrafa çok hakim değiliz. İnşallah bugün doyasıya eğlenerek güzel bir vakit yaşayacağız" diye konuştu.





İzmir'den düzenlen turla birlikte toplam 35 kişiyle kayak merkezine geldiklerini belirten Filiz Çetin Karakaş, her sezon en çok uğradıkları noktalardan birinin Denizli Kayak Merkezi olduğunu dile getirdi. Karakaş ilerleyen zamanlarda daha çok gelmeyi hedeflediğini anlatarak, "Biz İzmir'den kalabalık bir şekilde kayak merkezine geldik. Burası çok güzel bir yer ve her yıl defalarca kez geliyoruz. Burada her türlü imkan bulunuyor ve her şeyi de çok güzel. Bir kayak severin günü birlik vakit geçireceğini en güzel yerlerden biri diyebilirim. Şu anda 35 kişi buraya geldik ve herkes çok güzel bir şekilde eğleniyor. Biz kış bitmeden 2-3 defa daha gelmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.