Zolan’dan Denizli’ye özel yatırım teşekkürü

DENİZLİ Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kente kazandırılan 232 tesisin toplu açılış programıyla ilgili teşekkür mesajı yayımladı. Cumartesi günü kente kazandırılan 18 milyar TL'lik 232 eserin toplu açılışının yapıldığını hatırlatan Zolan, Başkan Erdoğan'ı bağrına basan onbinlerce vatandaşa da teşekkür ederek, "Gerek alanlarda, gerekse gönüllerde her zaman bizlerin yanında oldunuz. Bize yol arkadaşlığı yaptınız. Allah'ım hepinizden razı olsun" dedi.

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