Ayten nine 28 yıldır Çivril trenini bekliyor

Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşayan Ayten Tokkal, 1892 yılında İngilizler tarafından yapıldıktan sonra faaliyetine başlayan ve 1988 yılında da son seferini yapan Sütlaç- Çivril hattının yeniden açılmasını 28 yıldır bekliyor.

HAYATİ ÖNEMİ VAR

1995 yılında yaptığı kampanyayla 15 binden fazla imza toplayan Tokkal, ilçede de Trenci Ayten olarak tanınıyor. İlçedeki her yere adım atarak gezilmedik yer bırakmayan Tokkal, "Ölmeden trenin Çivril'e geldiğini görmek en büyük isteğim" dedi.

Çivril'in tarım ürünlerinin İzmir, Ankara ve Denizli'ye ulaşımında da büyük fayda sağladığını ifade eden Ayten Tokkal, "Zamanında eğitim alan tüm çocukların Çivril'e ulaşmak için tek aracı olan, pancar, haşhaş, buğday arpa gibi tarım ürünlerinin taşınmasında en masrafsız ve kolay ulaşım aracı olan tren, durduruldu. Köylerden okumak için Çivril'e gelen çocuklar gelemez oldu. Üretilen ürünler kamyonlarla daha pahalıya ve uzun süren zamanlarda taşınır oldu. Tren Çivril için hayati önem taşıyor, Çivril'de trenin gelmesini herkes istiyor" diye konuştu.

ANADOLU'NUN İLK HATLARINDAN BİRİ

DENİZLİ'NİN Çivril ilçesinden geçen ve Sultan 2. Abdülhamid tarafından 1900'lü yıllarda inşa ettirilen demiryolu, Anadolu'da inşa ettirilen ilk demiryolu hatlarından birisi olarak biliniyor.

SEBAHATTİN ALP