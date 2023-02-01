Cani koca, cinayeti canlı yayında itiraf etti

Denizli Pamukkale'nin Gözler mahallesinde, 18 Ağustos 2022'den beri haber alınamayan 25 yaşındaki bir çocuk annesi Mine Kocadağ'ın cesedine ulaşıldı. Kız kardeşini bulabilmek için bir TV programına katılan kadının ağabeyi Tayfun Koç, 'Kardeşimi eşi öldürdü' diyerek katilin Mithat Kocadağ olduğunu iddia etmişti. Şüphelerin odağındaki Kocadağ baskılara dayanamayarak canlı yayında cinayeti itiraf etti. Acılı ağabey Koç ise, "Haftalardır gözümüzün içine bakarak yalan söyledi. Kardeşime nasıl kıydın vicdansız" diyerek tepki gösterdi.

YASAK AŞK TARTIŞMASI

Eşi Mine Kocadağ ile başka bir erkekle ilişkisi olduğu iddiasıyla tartışan Mithat Kocadağ, 5.5 ay sora onu nasıl öldürdüğünü canlı yayında anlattı. Kocadağ, "Gece saat 03.00'te mutfakta tartıştıktan sonra itince yere düştü. Kafasını vurunca orada öldü. Saat 05.00'e kadar yerden kaldıramadım. Sonra yüzünü havluyla sildim ve cesedini yatak odasındaki bazanın altına sakladım. 2 gün sonra cesedi çalıştığım yere götürdüm ve sabah 06.00'da otelin yakınına gömdüm" dedi.

Cani koca ifadesinin ardından tutuklandı.

'EN AĞIR CEZAYI ALSIN'

Aylardır kız kardeşini arayan ve umudunu kestikten sonra eniştesi Mithat'ın kardeşini öldürdüğü iddiasında bulunan ağabey Koç, gelen itiraf sonrası gözyaşlarına boğuldu. Kardeşinin kocası tarafından öldürüldüğünü en başından beri bildiğini söyleyen ağabey, "Haftalardır gözümüzün içine baka baka bizleri yalanlarıyla kandırdı. Ama ben kardeşimi onun öldürdüğünü biliyordum. Ona nasıl kıydın vicdansız adam. Bu cani en ağır cezayı alsın" dedi.

İHSAN KARATAŞ