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Haberler Denizli Denizli beyaza büründü! Kartpostallık manzaralar göreni hayran bıktı!

Denizli beyaza büründü! Kartpostallık manzaralar göreni hayran bıktı!

Denizli'de dün gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, şehri beyazlar altında bıraktı. Lapa lapa yağan kar sonucu oluşan kartpostallık görüntüler ise izleyenleri mest etti.

İHA

01.02.2023, 15:35

Denizli'de hava sıcaklığının mevsim normallerine dönmesiyle birlikte yüksek kesimlere yağan kar, kartpostallık görüntü oluşturdu.

Denizli beyaza büründü! Kartpostallık manzaralar göreni hayran bıktı!

Denizli'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı, şehrin merkezi ve ilçelerinde etkisini gösterdi. Yüksek kesimlere lapa lapa yağan kar yoğunluğunu erken saatlerde gösterirken, il merkezinde beklenen kar birikintisi yaşanmadı.

Denizli beyaza büründü! Kartpostallık manzaralar göreni hayran bıktı!

. Merkez de kar yağışının oluşturduğu manzarayı görmek için bazı vatandaşlar çamlık, seyir tepesi, teleferik ve cankurtaran gibi yüksek kesimlere çıktı.

Denizli beyaza büründü! Kartpostallık manzaralar göreni hayran bıktı!

Sabah saatlerinde önlemlerini alan belediye ekipleri tuzlama çalışmalarına başlarken, güvenlik güçleri ise sıkıntılı olan noktalardaki araç geçişini kısa süreliğine de olsa tamamen kapatıp açtı.

Denizli beyaza büründü! Kartpostallık manzaralar göreni hayran bıktı!

Oluşan kartpostallık görüntüler, izleyenleri mest etti.

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