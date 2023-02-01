Denizli’de YKS’ye girecek gençlere müjde

DENİZLİ Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 2023 YKS'ye başvuru yapacak gençlerin üniversite sınavı giriş ücretlerini Büyükşehir Belediyesi olarak karşılayacaklarını müjdeledi. Buna göre, Denizli'de ikamet edip lise veya dengi okullarda öğrenim gören öğrenciler ile lise veya dengi okullardan mezun olup da 25 yaşını bitirmemiş gençlerin, 2023 YKS'ye başvuru yapmaları halinde sınav ücretleri Denizli Büyükşehir Belediyesi karşılayacak.

'YANLARINDAYIZ'

ÜNİVERSİTE sınavına hazırlanan gençlere küçük de olsa bir jestte bulunmak istediklerini kaydeden Başkan Zolan, "Gençlerimizin üniversite sınavı yolculuklarında yanlarında olmak istedik. Yarınlarımızın umudu gençlerimiz için ne yapsak azdır. İnşallah gençlerimize bir nebze de olsa katkı sağlayabilirsek kendimizi mutlu addederiz. Yeter ki onlar hayal etsin, hedefleri ve idealleri uğruna çalışmaya devam etsin. Biz her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi

SÜREÇ NASIL İSLEYECEK?

YAPILAN açıklamada, "2023 YKS'ye girecek öğrenciler ilk olarak sınav başvuru ücretlerinin yatırılmış olduğu banka dekontunu Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından duyurusu yapılacak internet sayfasına yükleyecek. Dekontun sisteme yüklenmesinden sonra yapılacak banka ve ÖSYM kontrollerinin ardından ise Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından ilgili hesaplara sınav ücretleri yatırılacak" denildi.

SEBAHATTİN ALP