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Haberler Denizli Kimse anlam veremedi: Geldi, çarptı, tartıştı ve çekip gitti... Denizli'de bir garip olay!

Kimse anlam veremedi: Geldi, çarptı, tartıştı ve çekip gitti... Denizli'de bir garip olay!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde park halindeki araca çarptıktan sonra kendisini bekleyenlerle tartışan sürücü, kaza bölgesinden yanına birini alarak hiçbir şey olmamış gibi çekip gitti. Aracının yanına geldiğinde hasarlı olduğunu fark eden park halindeki otomobilin sürücüsü ise kamera kayıtlarını izledikten sonra karakola giderek şikayette bulundu.

İHA

01.02.2023, 12:02

Kimse anlam veremedi: Geldi, çarptı, tartıştı ve çekip gitti... Denizli’de bir garip olay!

Denizli'de park halindeki araca çarptıktan sonra başkalarıyla tartışan sürücü, kazayı görmezden gelerek hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Çamlaraltı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; akşam saatlerinde bir sürücü, otomobiliyle geldiği yerde park halindeki araca çarptıktan sonra aşağıya indi. Burada kendisini bekleyenlerle tartışan sürücü, kazayı görmezden gelerek yanına bir kişiyi alıp olay yerinden uzaklaştı. Aracının yanına geldiğinde hasarı olduğunu gören park halindeki otomobilin sürücüsü ise izlediği kamera kayıtları sonrası karakola giderek şikayetçi oldu.



Öte yandan meydana gelen kazanın çarpışma anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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