‘Zehir işe yaramayınca boğazlayarak öldürdüm’

DENİZLİ'DE 5.5 aydır kayıp olan bir çocuk annesi eşini öldürdüğünü ve çalıştığı işyerinin yanındaki araziye gömdüğünü itiraf eden cani kocanın emniyetteki ifadesi dudak uçuklattı. Katil Mithat Kocadağ, "Kahvesinin içine fare zehri koydum, ölmeyince boynunu 30 dakika sıktım" dedi.

PAMUKKALE'YE bağlı Gözler mahallesinde yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Mine Kocadağ (25) ile eşi Mithat Kocadağ (31) arasında yasak aşk yüzünden çıkan tartışmanın ardından Mine Kocadağ, geçen sene Ağustos ayında ortadan kayboldu. Şüphelerin üzerinde toplandığı Mithat Kocadağ, 5.5 ay sonra bir TV programında cinayeti kendisinin işlediğini itiraf ederek cesedi gömdüğü yeri söyledi.

Cesedin bulunmasının ardından Mithat Kocadağ, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kocadağ'ın polislere, "Kahvesinin içine fare zehri koydum. Ölmeyince iki elimle 30 dakika boğazını sıktım. Cesedi 2 gün baza altında sakladım. Sonra çuvalla götürdüm gömdüm" dediği öğrenildi.

Ön otopside ise kadının boğazına düğümlenmiş havlu bulundu.

SEBAHATİN ALP