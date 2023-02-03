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Görüntüler Denizli'den! Kazaya sebep oldu arkasına bakmadan kaçtı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yolda seyir halinde şerit değiştiren trafik magandası kazaya sebep oldu. Araç kamerasına yansıyan o görüntülerde sürücünün arkasına bakmadan uzaklaştığı görüldü.

İHA

03.02.2023, 11:50

Görüntüler Denizli’den! Kazaya sebep oldu arkasına bakmadan kaçtı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda sürücüsü henüz tespit edilemeyen 16 ABL 040 plakalı otomobil, yolda seyir ettiği sırada aniden şerit değiştirdi.

Bu esnada sağ şeritten ilerleyen otomobile çarpıp kaza yapmasına neden olan 16 ABK 040 plakalı otomobilin sürücüsü, arkasına bakmadan kaçtı. Ani fren yapmak zorunda kalan diğer araç ise kaldırıma çarparak durabildi.

Bu anları arkadan giden başka bir araç saniye saniye kayıt altına aldı.

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