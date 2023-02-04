Acemi hırsızların trajikomik soygunu! Hüsranla sonuçlandı!

Denizli'nin Buldan ilçesinde 3 hırsız, çaldıkları internet kablosunun fiber kablo olduğunu unutup eritmeye çalışınca elleri bomboş kaldı. Bakır elde edip satmayı planlarken, 50 bin TL'lik zarara yol açan acemi hırsızlar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Buldan ilçesi Bozalan Mahallesinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, Emirhan G. (18), Harun U. (20) ve Mahmut U. (17), internet kablolarını keserek kayıplara karıştı. Çaldıkları kabloları eritip elde ettikleri bakırı satmayı planlayan 3 genç hırsız, ateş yaktığında beklemedikleri manzarayla karşılaştı. Kabloların fiber olduğundan dolayı içinden bakır çıkmayacağını bilmeyen gençler, eriyen kablolardan geriye hiçbir şey kalmayınca kısa süreliğine şok geçirdi. Hayal ettikleri bakırı elde edemeyen gençler yakalanamamak için izlerini kaybettirmeye çalıştı.





JASAT KISA SÜREDE BULDU

Kabloların çalındığını gören kişilerin ihbarı üzerine bölgeye JASAT ve Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine giden ekipler yaptığı çalışmada olayı gerçekleştiren 3 hırsızı ve A.A. isimli bir kişiyi de yanlarında yakaladı. İfadeleri için karakola götürülen hırsızlar, 50 bin TL değerindeki kabloları erittiklerini ve geriye de hiçbir şey kalmadığını belirterek suçlarını itiraf etti.

İfadelerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, A.A. ise serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.