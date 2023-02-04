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Haberler Denizli Barajda erkek cesedi bulundu

Barajda erkek cesedi bulundu

4.2.2023

Barajda erkek cesedi bulundu

DENİZLİ'NİN Pamukkale ilçesindeki Karakurt Baraj Gölü'nde erkek cesedi bulundu. Baraj kıyısındaki çalılıklarda ölen kişiye ait olduğu sanılan bir ceket bulundu. Pamukkale'nin Karakurt Mahallesi yakınlarındaki baraj gölünde ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipler sevk edildi. Halil A.'nın cesedi baraj gölünden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Bu arada, Halil A.'ya ait olduğu sanılan aracın baraj gölü yakınlarında, ceketinin de çalılıkların üstünde bulunduğu öğrenildi.

SEBAHATTİN ALP

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