  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Eski eşini katletti kaçarken yakalandı

Eski eşini katletti kaçarken yakalandı

Manisa’nın Soma ilçesinde 3 yaşındaki kızının annesini göğsünden bıçaklayarak öldüren Emre Sürün, kaçmaya çalışırken gözaltına alındı

4.2.2023

Eski eşini katletti kaçarken yakalandı

Manisa'nın Soma ilçesinde bir kadın cinayeti daha işlendi. Cani eski koca Emre Sürün, 3 yaşındaki kızının annesi olan ve 3 ay önce boşandığı Bahar Kırbaş'ı göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Suç aletiyle kaçmaya çalışan zanlı gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde evlenen ve ardından Soma'ya taşınan Emre Sürün (25) ile eşi Bahar Kırbaş (25), 3 ay önce boşandı.

BİRLİKTE YAŞIYORLARDI
3 yaşında bir kız çocukları olan çiftin bir süredir beraber yaşadıkları öğrenilirken, çift önceki akşam henüz bilinmeyen bir sebeple Samsacı Mahallesi Laleli Sokak'taki evlerinde tartışmaya başladı. Emre Sürün boşandığı eski eşi Bahar Kırbaş'ı göğsünden bıçakladı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan bir çocuk annesi Bahar Kırbaş, 112 Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

POLİS EKİPLERİ DURDURDU
CİNAYET şüphelisi eski eş Emre Sürün ise olay yerinden cinayet aletiyle kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Cinayete ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan Sürün, Soma Adliyesi'ne sevk edildi.

SERKAN ÖZCAN

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA