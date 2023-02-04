Eski eşini katletti kaçarken yakalandı

Manisa'nın Soma ilçesinde bir kadın cinayeti daha işlendi. Cani eski koca Emre Sürün, 3 yaşındaki kızının annesi olan ve 3 ay önce boşandığı Bahar Kırbaş'ı göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Suç aletiyle kaçmaya çalışan zanlı gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde evlenen ve ardından Soma'ya taşınan Emre Sürün (25) ile eşi Bahar Kırbaş (25), 3 ay önce boşandı.

BİRLİKTE YAŞIYORLARDI

3 yaşında bir kız çocukları olan çiftin bir süredir beraber yaşadıkları öğrenilirken, çift önceki akşam henüz bilinmeyen bir sebeple Samsacı Mahallesi Laleli Sokak'taki evlerinde tartışmaya başladı. Emre Sürün boşandığı eski eşi Bahar Kırbaş'ı göğsünden bıçakladı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan bir çocuk annesi Bahar Kırbaş, 112 Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

POLİS EKİPLERİ DURDURDU

CİNAYET şüphelisi eski eş Emre Sürün ise olay yerinden cinayet aletiyle kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Cinayete ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan Sürün, Soma Adliyesi'ne sevk edildi.

SERKAN ÖZCAN