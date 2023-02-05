CHP’lilerin sahte çevre duyarını yüzlerine çarptı

DENİZLİ'DE CHP'li Merkezefendi Belediyesi'nin imar planında ağaçlandırılacak yeşil alan olarak görülen 8 bin 78 metrekarelik alana, inşaat ruhsatı vermesi tepkilere neden oldu. Vatandaşların şikayeti üzerine konudan haberdar olduğunu dile getiren Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Yavuz Aki karara tepki gösterdi. "Merkezefendi'ye baktığınızda üst üste yığılmış betonlar görüyordunuz. Biz kentimizin bir beton yığını olmasına izin vermedik" diyen Belediye Başkanı Şeniz Doğan'a seslenen Aki, "Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?" dedi.

'RUHSAT İPTAL EDİLSİN'

Belediye yönetiminin AK Parti'de olduğu dönemde, ağaçlandırılmak üzere ayrılan yeşil alanlara inşaat ruhsatı vermediklerini de vurgulayan Yavuz Aki, "Her fırsatta yeşili ve ağacı siyaset malzemesi olarak kullananlar. Yeşil alana, ağaçlandırılması gereken alana inşaat ruhsatı vermesi trajikomik bir durum. Bizim dönemimizde böyle bir olaya kesinlikle izin verilmedi. Birilerine rant sağlayan bu girişimi, kamuoyunun taktirine bırakıyorum. Bu alandaki inşaat ruhsatının hemen iptal edilmesi için çağrıda bulunuyorum. Gelin çok geç olmadan hep beraber bu alanı kamuya kazandıralım ve hep birlikte bu alanı ağaçlandıralım" diye konuştu.

SEBAHATTİN ALP