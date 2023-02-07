Denizli’den 45 ekip, 325 kişi ve 84 araç deprem bölgesine sevk edildi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. Her bir ilden bölgeye destek yağarken, Denizli Valiliği şehirden giden resmi rakamları paylaştı. Yapılan açıklamada, "AFAD: 29 kişi, 4 ekip, 5 araç; Denizli Kızılay: 3 kişi, 1 ekip, 1 adet ikram aracı araç, Denizli Büyükşehir Belediyesi: 89 kişi, 9 araç, 32 iş makinesi; PAKUT: 17 kişi, 5 ekip, 5 araç; İl Emniyet Müdürlüğü: 83 kişi; İl Jandarma Komutanlığı: 13 kişi, 3 ekip, 1 araç, 1 arama köpeği; Çevre ve Şehircilik Denizli İl Müdürlüğü: 16 kişi, 8 ekip, 8 araç; İl Sağlık Müdürlüğü: 48 kişi, 14 ekip, 14 araç; Orman Bölge Müdürlüğü: 8 kişi, 8 ekip, 2 adet yemek ve personel taşıyıcı, 1 adet kamyon, 2 adet kepçe, 1 adet ekskavatör, 2 adet, treyler araç; Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü: 10 kişi, 1 ekip, 1 araç; İl Milli Eğitim Müdürlüğü: 9 kişi, 1 ekip, toplam 45 ekip, 325 kişi, 84 araç deprem bölgesine sevk edilmiştir. Depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, yakınlarına sabır niyaz ediyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.