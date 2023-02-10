Alevlerin arasında kalan yaşlı kadın yanarak öldü

Denizli'de önceki gece saatlerinde çıkan yangında 90 yaşındaki yaşlı kadın alevlerin arasında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Babadağ ilçesine bağlı Kelleci Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yalnız yaşayan Dudu Akdoğan'ın (90) evinde, iddiaya göre gece saatleri sobadan dolayı yangın çıktı. Yaşlılığa bağlı nedenlerle yürümekte zorluk çeken yaşlı kadın, alevlerin arasında kaldı. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, vatandaşlarla beraber alevleri söndürdü. Yapılan incelemede, alevlerin arasında kalan yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması ardından cansız beden otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

SEBAHATTİN ALP