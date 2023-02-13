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Haberler Denizli Kafa kafaya çarpıştılar! Denizli'deki korkunç kazada 10 yaralı!

Kafa kafaya çarpıştılar! Denizli'deki korkunç kazada 10 yaralı!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen kazada, işçi servisiyle saman yüklü kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın Şiddetiyle iki araç da savrularak hurdaya dönerken, servis minibüsündeki 10 kişi yaralandı.

İHA

13.02.2023, 10:25

Denizli'de gece saatlerinde aynı istikamete giden saman yüklü kamyonetle işçileri taşıyan servis minibüsünün çarpışması sonucu 10 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kafa kafaya çarpıştılar! Denizli’deki korkunç kazada 10 yaralı!

Kaza, Merkezefendi ilçesine bağlı Hacıeyüplü Mahallesi Denizli Çevre Yolu üzerinde meydana geldi.

Kafa kafaya çarpıştılar! Denizli’deki korkunç kazada 10 yaralı!

Edinilen bilgiye göre; kent merkezine doğru seyir halinde olan T.A. idaresindeki saman yüklü 20 F 8506 plakalı kamyonet, yine aynı yönde ilerleyen M.A. kontrolündeki işçi taşıyan 20 SK 442 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.

Kafa kafaya çarpıştılar! Denizli’deki korkunç kazada 10 yaralı!

Çarpmanın etkisiyle her iki araç da savrularak hurdaya döndü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Kafa kafaya çarpıştılar! Denizli’deki korkunç kazada 10 yaralı!

Olay yerine giden sağlık görevlileri, itfaiye ekiplerinin yardımıyla servis minibüsündeki yaralanan 10 kişiyi çeşitli hastanelere kaldırdı.

Kafa kafaya çarpıştılar! Denizli’deki korkunç kazada 10 yaralı!

Güvenlik güçleri tamamen kapattığı trafik akışını bir süre sonra tek şerit olarak sağladı. Yapılan incelemelerin ardından hurdaya dönen araçlar çekiciyle otoparka götürüldü.

Kafa kafaya çarpıştılar! Denizli’deki korkunç kazada 10 yaralı!

Yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenilen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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