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Haberler Denizli Kayalıklardan düşerek hayatını kaybetmişti! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Kayalıklardan düşerek hayatını kaybetmişti! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Denizli'nin Çameli ilçesinde kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği iddia edilen 61 yaşındaki Bahri Oğur'un cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Katil zanlısı, ölen kişiyi çalılıkların arasında domuz sanarak vurduğunu iddia etti.

İHA

15.02.2023, 11:42

Kayalıklardan düşerek hayatını kaybetmişti! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Olay, Çameli ilçesine bağlı Karadağ Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Bahri Oğur'un (61) domuz avı yaptığı sırada kayalıktan düşerek öldüğü ihbarı sonrası bölgeye JASAT ve Çameli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine giden ekipler yaptığı çalışmalar sonucunda ölen kişinin vücudunda saçma izleri olduğu ve olayın cinayet olabileceğinden şüphelenerek soruşturmayı genişletti.

Cansız bedenin kaldırılmasının ardından yapılan çalışmalar çerçevesinde olay yerinde Halil O.'nun da (52) aralarında bulunduğu toplam 7 kişinin olduğu belirlendi. Alınan ifadeler neticesinde şüpheli Halil O., JASAT ekiplerine suçunu itiraf ederek çalıların içinden gelen Oğur'u domuz sandığını ve bir el ateş ettiğini söyledi.

Şüphelinin karakoldaki işlemlerinin sürüdüğü öğrenildi.

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