Çadır kentlere Denizli Büyükşehir’den destek

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi'nin yüzlerce iş makinesi, araç ve personeliyle Hatay'a giden Başkan Osman Zolan, afetin yaralarının bir an önce sarılması için ekipleri yalnız bırakmıyor. Arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra 6 çadır kentin altyapı çalışmaları ve tesviye işlemlerini tamamlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, çadırların kurulmasına da destek veriyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin gerek afet bölgesindeki gerekse Denizli'deki çalışmalarıyla tüm imkanlarını seferber ettiğini söyleyen Başkan Zolan, "Arama kurtarma, yardım TIR'ı, yemek dağıtımı gibi birçok çalışmanın yanında bölgedeki çadır kentlerin altyapı ve tesviye işlemlerini de yaptıklarını belirtti.

SEBAHATTİN ALP