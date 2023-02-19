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Haberler Denizli Lastiği patlayan otomobil takla attı: 2 yaralı

Lastiği patlayan otomobil takla attı: 2 yaralı

19.2.2023

Lastiği patlayan otomobil takla attı: 2 yaralı

DENİZLİ'DE lastiğin patlaması sonucu kontrolden çıkıp takla atan otomobildeki karı koca yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, Çivril ilçesine bağlı Işıklı Mahallesinde meydana geldi. Osman B. (70) ve eşi Selime B. (68), eve gitmek için otomobile binerek yola çıktı. Seyir halinde olan otomobil, arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Ters bir şekilde duran otomobili görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden kurtardığı çifti, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

SEBAHATTİN ALP

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