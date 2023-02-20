Çocukların kavgası kanlı bitti! Biri 16, diğeri 14 yaşında!

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki parkta 16 yaşındaki çocuk tartıştığı 14 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak yaraladı.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Pelitlibağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; akşam saatlerinde çıkan tartışmanın büyümesi üzerine F.Ö. (16), parkta kavga ettiği S.C.'yi (14) bıçakladı. Kanlar içinde kalan çocuk yere yığılırken, F.Ö. olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, yaralı çocuğu Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



Olay yeri inceleme ekiplerinin parkta yaptığı çalışmaların ardından şüpheli F.Ö., kovalamaca sonucu yakalanarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yaralı çocuğun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.