  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Çocukların kavgası kanlı bitti! Biri 16, diğeri 14 yaşında!

Çocukların kavgası kanlı bitti! Biri 16, diğeri 14 yaşında!

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki parkta tartışan 16 yaşındaki F.Ö. ile 14 yaşındaki S.C. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.Ö. yanında getirdiği bıçakla S.C'yi ağır yaraladı. Yaralanan çocuk kanlar içinde yere yığılırken, F.Ö. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri S.C.'yi hastaneye kaldırırken, F.Ö yakalanarak ifadesialınmak üzere karakola götürüldü.

İHA

20.02.2023, 10:11

Çocukların kavgası kanlı bitti! Biri 16, diğeri 14 yaşında!

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki parkta 16 yaşındaki çocuk tartıştığı 14 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak yaraladı.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Pelitlibağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; akşam saatlerinde çıkan tartışmanın büyümesi üzerine F.Ö. (16), parkta kavga ettiği S.C.'yi (14) bıçakladı. Kanlar içinde kalan çocuk yere yığılırken, F.Ö. olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, yaralı çocuğu Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin parkta yaptığı çalışmaların ardından şüpheli F.Ö., kovalamaca sonucu yakalanarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yaralı çocuğun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA