Denizli’de koca dehşeti! Eve balkondan zorla girmeye çalıştı

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir süredir aralarında sorunlar yaşayan Z.B., eşi Ercan B. hakkında tedbirli koruma kararı aldırdı. Aralarındaki sorunların baş göstermesi üzerine Ercan B., alınan karara rağmen eşinin yaşadığı evin önüne gitti. Eşi Z.B.'den kapıyı açmasını isteyen koca, aldığı olumsuz cevaba öfkelenerek evin balkonuna yöneldi.





Eşinin eve balkondan girmeye teşebbüs ettiğini fark eden Z.B., telefonuna yüklü olan Kadın Destek Uygulamasına (KADES) bastı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisleri gören koca, geri adım atarak aşağıya indi. İkna edilen koca hakkında adli işlem başlatılırken, korku dolu anlar yaşayan kadın güçlükle sakinleştirildi.

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