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Haberler Denizli Son yolculuğu olduğunu bilmeden otobüse bindi... Oturduğu koltukta can verdi!

Son yolculuğu olduğunu bilmeden otobüse bindi... Oturduğu koltukta can verdi!

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yolcu minibüsüne binen yaşlı adamın, son durağa varıldığında oturduğu koltukta hayatını kaybettiği fark edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin yaptıkları ilk incelemelerde, yaşlı adamın üzerinde herhangi bir kimlik bilgisi bulunmadığı tespit edildi. Talihsiz adamın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

İHA

21.02.2023, 14:15

Son yolculuğu olduğunu bilmeden otobüse bindi... Oturduğu koltukta can verdi!
Denizli'de yolcu minibüsüne binen yaşlı adam, oturduğu koltukta hayatını kaybetti.

Olay, Acıpayam ilçesine bağlı Kelekçi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yaşlı adam, kent merkezinde Acıpayam Kelekçi minibüsüne bindi. Minibüs şoförü son durağa gittiğinde yaşlı adamı görerek inmesi gerektiğini söyleyip seslendi. Tepkilere cevap vermeyen yaşlı adamın hareketsiz durduğunu fark eden sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda üzerinde herhangi bir kimlik çıkmayan yaşlı adamın cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması ardından otopsi için morga kaldırıldı.
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