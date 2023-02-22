  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Vicdansızlığın bu kadarı! Konteyner vaadiyle depremzedeleri dolandırdı

Vicdansızlığın bu kadarı! Konteyner vaadiyle depremzedeleri dolandırdı

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından bölgeye yardım seferberliği sürüyor. Asrın felaketini bile kullnana vicdansızlar Denizli'de internetten konteyner satış ilanıyla 5 depremzedeyi dolandırdı.

AA

22.02.2023, 13:04

Vicdansızlığın bu kadarı! Konteyner vaadiyle depremzedeleri dolandırdı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da evi yıkılan bir depremzedenin internetten konteyner satın almak isterken 19 bin lira dolandırıldığını bildirmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Paranın yatırıldığı hesabı kontrol eden ekipler, şüphelinin Denizli'de yaşayan D.E. olduğunu belirledi. D.E'nin banka hesabında yapılan incelemede, benzer miktarda para girişlerinin de olduğu tespit edildi.

Yapılan incelemede Kahramanmaraş'tan bir depremzedenin 17 bin lira, Malatya'dan şikayette bulunan kişinin de aralarında bulunduğu 4 depremzedenin toplam 73 bin 500 lira dolandırıldığı belirlendi.

Ekipler, D.E. ile suç ortağı olduğunu tespit ettiği 3 kişiyi düzenlenen operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.E ve 2 şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İzmir'de deprem korkusunu yaşamıştı! 66 tona kadar dayanıklı sığınak gibi kabin üretti

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA