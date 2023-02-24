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Haberler Denizli 16 yaşında babasının katili oldu! Pompalı tüfekle kafasına sıktı!

16 yaşında babasının katili oldu! Pompalı tüfekle kafasına sıktı!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, sabah saatlerinde 16 yaşında K.G. ile ambulans şoförü babası Hakan G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyürerek kavgaya dönüşmesi üzerine K.G. eline geçirdiği pompalı tüfekle babasını başından vurdu. Saçmaların isabet ettiği Hakan G. kanlar içinde yere yığılırken, o esnada evde olan abla karşılaştığı manzara karşısında dehşete düşerek krizi geçirdi. Diğer bir yandan, baba ile çocuk arasında öncesinden sık sık tartışma olduğu ve çocuğun karakolda işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İHA

24.02.2023, 11:53

Denizli'de 16 yaşındaki çocuk, ambulans şoförlüğü yapan babasını pompalı tüfekle başına ateş ederek öldürdü. O esnada evde bulunan abla sinir krizi geçirirken, hemşire annenin nöbette olduğu ortaya çıktı.

16 yaşında babasının katili oldu! Pompalı tüfekle kafasına sıktı!

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Gültepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sabah saatlerinde K. G. (16) ile ambulans şoförü olan babası Hakan G. arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı.

16 yaşında babasının katili oldu! Pompalı tüfekle kafasına sıktı!

Çıkan tartışmanın ardından 16 yaşındaki çocuk, eline aldığı pompalı tüfekle babasının başına ateş etti. Saçmaların isabet etti ettiği baba kanlar içinde kalarak yere yığıldı.

16 yaşında babasının katili oldu! Pompalı tüfekle kafasına sıktı!

O esnada evde olan abla ise karşılaştığı manzara sonrası sinir krizi geçirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, kanlar içinde kalan babanın hayatını kaybettiğini belirledi.

16 yaşında babasının katili oldu! Pompalı tüfekle kafasına sıktı!

HEMŞİRE ANNE NÖBETTEYMİŞ
Ekipler ardından 16 yaşındaki çocuğu suç aletiyle birlikte gözaltına aldı. Yapılan olay yeri incelemenin ardından Hakan G'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

16 yaşında babasının katili oldu! Pompalı tüfekle kafasına sıktı!

Sinir krizi geçiren abla güçlükle sakinleştirilirken, hemşire annenin ise ilçedeki devlet hastanesinde nöbette olduğu ortaya çıktı. Acı haberi alan aile yakınları gözyaşlarına boğuldu.

16 yaşında babasının katili oldu! Pompalı tüfekle kafasına sıktı!

Öte yandan; baba ile çocuk arasında öncesinden sık sık tartışma olduğu ve çocuğun karakolda işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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