16 yaşındaki çocuk baba katili oldu

Denizli'de 16 yaşındaki çocuk, ambulans şoförlüğü yapan babasını pompalı tüfekle başından vurarak öldürdü. O esnada evde bulunan abla sinir krizi geçirirken, hemşire olan annenin nöbette olduğu ortaya çıktı. Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Gültepe Mahallesinde meydana geldi.





ABLASI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Sabah saatlerinde K.G. ile babası Hakan G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından K.G, eline aldığı pompalı tüfekle babasının başına ateş etti. Saçmaların isabet etti ettiği talihsiz adam kanlar içinde kalarak yere yığıldı. O esnada evde olan abla ise karşılaştığı manzara sonrası sinir krizi geçirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, kanlar içinde kalan babanın hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler ardından 16 yaşındaki çocuğu suç aletiyle birlikte gözaltına aldı. Yapılan olay yeri incelemesinin ardından Hakan G'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Sinir krizi geçiren abla güçlükle sakinleştirilirken, hemşire olan annenin ise ilçedeki devlet hastanesinde nöbette olduğu ortaya çıktı. Acı haberi alan aile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Öte yandan baba ile çocuk arasında öncesinden sık sık tartışma olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan K.G, cezaevine gönderildi.



■ SEBAHATTİN ALP