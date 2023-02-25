Deprem onları ayrı düşürmüştü... Günler sonra kavuştular!

Enkazdan çıkarılan anne Ahlem Misto, Mersin Şehir Hastanesinde tedavi altına alınırken, çocukları ise tedavi amacıyla Ankara Bilkent Şehir Hastanesine getirildi. Çocukların sağlık durumlarının iyiye gitmesi üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aile yakınları ile iletişime geçilerek, kimlik tespitleri yapıldı. Daha sonra bakanlığın ilgili meslek elemanlarınca yapılan sosyal inceleme sonucunda çocukların, Mersin'deki tedavisinin ardından Denizli'deki kardeşinin yanına yerleşen annelerine teslim edilmesi uygun görüldü.