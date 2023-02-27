Ters şeritte ölümle dans! Adrenalin uğruna canları hiçe saydı!

ADRENALİN VE ZEVK UĞRUNA BAŞKA İNSANLARIN HAYATI SON BULACAKTI

İş dönüşü evine giderken ters şeritteki tehlikeli anlara tanık olduğunu ifade eden Mahsun Akgün, durumu ilk gördüğünde şok geçirdiğini söyledi. Akgün, herhangi bir can kaybının yaşanmamadan olayın son bulmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Ben de o gece olayla karşı karşıyaydım. Tabi işten çıkıp, evime araçla gidiyordum. Bir de baktım ki karşı şeritten ters yöne bir araba ilerliyordu. Bir anda şok oldum ve o an ne yapabilirim diye düşündüm. Karşıdaki sürücü otomobiliyle başka bir araca çarpsaydı, adrenalin ve zevk uğruna başka insanların hayatı son bulacaktı. Elime telefonu alıp o anları kayıt altına aldım. Karşı taraftaki araçlardan birinde ben ve ailem de olabilirdi. Sonuçta burada bir hayat söz konusuydu. Allaha şükür hiç kimsenin başına bir şey gelmeden tehlikeli olay son buldu. Bu kişi bence trafikten men edilsin ve araca binmesin" diye konuştu.

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