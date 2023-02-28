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Haberler Denizli Araçla çarpışan motosiklet sürücüsü metrelerce fırladı

Araçla çarpışan motosiklet sürücüsü metrelerce fırladı

Denizli’de meydana gelen kazada seyir halindeki bir motosiklet kavşakta hafif ticari araçla çarpıştı. Araç, motosikleti altında sürücüsünü ise kaputun üstünde sürükledi.

İHA

28.02.2023, 10:41

Araçla çarpışan motosiklet sürücüsü metrelerce fırladı

Kaza, Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Sırakapılar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; akşam saatlerinde L.A. idaresindeki motosiklet, kavşakta N.Ş.A. kontrolündeki hafif ticari araçla süratle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet aracın altına girerken, sürücü ise kaputun üstüne düşerek fırladı. İlk müdahaleyi çevredeki vatandaşların yapması ardından olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, yaralı kadın L.A.'yı Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerine giden güvenlik güçleri aracın sürücüsünü gözaltına alırken, kaza anı kameraya yansıdı.

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