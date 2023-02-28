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Haberler Denizli Denizli'de köpek dövüşü: 1'i firari 15 gözaltı

Denizli'de köpek dövüşü: 1'i firari 15 gözaltı

Denizli'de bir adreste köpek dövüşü yaptırıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan operasyonda aralarında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan da olmak üzere toplamda 15 kişiyi gözaltına aldı.

İHA

28.02.2023, 15:27

Denizli’de köpek dövüşü: 1’i firari 15 gözaltı

Olay, Denizli'nin Çal ilçesinde Kocaköy Mahallesi Şalvan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köpek dövüşü yaptırıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, bölgedeki araştırmaları sonucu yaptığı baskında şüphelileri suçüstü yakaladı. Köpek sahipleri O.B., M.A. ile seyirci olan A.A., H.Ç., M.A., S.Ç., Y.E., M.Y., E.B., Bülent B., E.D., M.Y.S., O.Z.T., E.A. ve İ.A. olmak üzere 1'i kadın toplamda 15 kişi gözaltına alındı.

Yaralı köpekler, Çal Belediyesi tarafından Denizli Büyükşehir Belediyesi hayvan kliniği ve barınağına teslim edildi. Karakolda ifadeleri alınan şüphelilerden Bülent B.'nin, 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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