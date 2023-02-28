  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Gönüllü kursiyerler oyuncak yapıyor

Gönüllü kursiyerler oyuncak yapıyor

28.2.2023

Gönüllü kursiyerler oyuncak yapıyor

DENİZLİ Çivril'de gönüllü kursiyerler, depremden etkilenen çocukların travmalarını hafifletmek için harekete geçti. Çivril Halk Eğitimi Merkezi usta öğretici ve kursiyerleri, çeşitli hayvan ve karakterlerin figürlerinden el emeğiyle hazırladıkları oyuncakları deprem bölgesine göndererek, çocukların yüzünü güldürüyor.

Depremzede çocukları bir nebze olsun mutlu etmeye çalıştıklarını belirten kursiyerler, "Bizim de oradaki çocukların kendilerini iyi hissetmelerine katkımız olsun istedik" dedi.

SEBAHATTİN ALP

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA