Gönüllü kursiyerler oyuncak yapıyor

DENİZLİ Çivril'de gönüllü kursiyerler, depremden etkilenen çocukların travmalarını hafifletmek için harekete geçti. Çivril Halk Eğitimi Merkezi usta öğretici ve kursiyerleri, çeşitli hayvan ve karakterlerin figürlerinden el emeğiyle hazırladıkları oyuncakları deprem bölgesine göndererek, çocukların yüzünü güldürüyor.

Depremzede çocukları bir nebze olsun mutlu etmeye çalıştıklarını belirten kursiyerler, "Bizim de oradaki çocukların kendilerini iyi hissetmelerine katkımız olsun istedik" dedi.

SEBAHATTİN ALP