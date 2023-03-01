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Haberler Denizli Denizli'de beton mikserinin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Denizli'de beton mikserinin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Denizli’de ana yol kenarında bekleyen yaşlı kadın, inşaat alanından ayrılan beton mikserinin ezmesi sonucu doğum gününde hayatını kaybetti.

İHA

01.03.2023, 18:19

Denizli’de beton mikserinin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Olay, Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 29 Ekim Bulvarı üzerine meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; inşaat alanından ayrılıp ana yola çıkmak isteyen B.A.Ö. idaresindeki 20 BKB 83 plakalı beton mikseri, yol kenarında bekleyen Hacer Türk'ü (69) altına alarak ezdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası cansız beden otopsi için adli tıp kurumu moruna kaldırıldı.

Mikser sürücüsü gözaltına alınırken, yaşlı kadının doğum gününde hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

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