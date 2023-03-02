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Haberler Denizli Denizli'de ucuza aldığı battaniyeleri 500 liraya satan firmaya soruşturma

Denizli'de ucuza aldığı battaniyeleri 500 liraya satan firmaya soruşturma

Kahramanmaraş merkezli iki depremde birçok şehir yerle bir oldu. Depremde evsiz kalan vatandaşlar için birçok kişi yardım eli uzattı. Ancak Denizli'de otelcilik sektöründe faaliyet gösteren bir firma, fırsatçılık yaparak ucuza aldığı battaniyeleri deprem bölgesinde 500 liradan sattı. Savcılığa yapılan suç duyurusunun ardından firmaya soruşturma başlatıldı.

İHA

02.03.2023, 11:47

Denizli’de ucuza aldığı battaniyeleri 500 liraya satan firmaya soruşturma

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından fırsatçılara göz açtırılmıyor. Özellikle deprem bölgesine gönderilecek ürünlere fahiş fiyat uygulamasında bulunan satıcılar için denetimler günden güne sıklaştırılıyor. Depremin yıkıma uğrattığı bölgelere yardım eli uzatan Marmaris'te bir otel işletmecisi, AFAD'ın ihtiyaç listesinde bulunan battaniye alımı için Denizli'deki birçok firma ile 170 liradan anlaştı.

Denizli'de otelcilik sektöründe faaliyet gösteren D.K. isimli firmanın, deprem bölgesine götürdüğü battaniyeleri teslim etmeyip, 500 liradan sattığını öne sürülerek savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayetçi beyanı üzerine söz konusu firma ve yetkilisi hakkında depremden hemen sonra fahiş şekilde fiyat yükselttiği iddiasıyla soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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