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Haberler Denizli Feci kazada hayatını kaybetti

Feci kazada hayatını kaybetti

3.3.2023

Feci kazada hayatını kaybetti

DENİZLİ'NİN Tavas ilçesinde seyir halindeki tomruk yüklü kamyona bir otomobilin arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti. Kaza, Denizli-Muğla Karayolu Tavas Akyar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tavas istikametinde seyir halindeki Tınaz gülsen idaresindeki 20 KT 985 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen A.C. yönetimindeki 15 HE 585 plakalı tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyonun altında kalan otomobil hurdaya döndü. Sürücünün cansız bedeni otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

SEBAHATTİN ALP

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