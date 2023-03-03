  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Hayvanları kurtarmak için deprem bölgesine giden Denizlili gençlerden haber alınamıyor

Hayvanları kurtarmak için deprem bölgesine giden Denizlili gençlerden haber alınamıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yerle bir olan Hatay'a, hayvanları kurtarmak için giden Denizlili Buğra Güzelel ile Zeynep Karakütük'ten 20 Şubat'tan bu yana haber alınamıyor. Sosyal medyada gençlerin toprağa verileceğine dair paylaşımlar yapılmış olsa da henüz kesin bir bilginin olmadığı söylendi.

İHA

03.03.2023, 09:56 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023, 10:07

Hayvanları kurtarmak için deprem bölgesine giden Denizlili gençlerden haber alınamıyor

Kahramanmaraş merkezli olarak 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem sonrası, enkaz altında kalan canları kurtarmak için dünyanın ve ülkemizin dört bir yanından seferberlik yaşandı. Deprem bölgesinde enkaz altında kalan hayvanları kurtarmak için afet bölgesine giden ekipler arasında Teşvikiye Deprem Koordinasyonu gönüllüleri de yer aldı. İstanbul'dan Hatay'daki enkaz bölgesine hayvanlara yardım etmek için giden ekipte yer alan Zeynep Karakütük ve Denizlili Buğra Güzelel'in 20 Şubat'ta Hatay'da meydana gelen ikinci deprem sonra bir daha haber alınamadı.



Kayıp ihbarının ardından gönüllü gençlerin enkaz altında kalarak hayatlarını kaybettiklerine dair haber ve sosyal medya paylaşımları yapıldı. Cansız bedenleri bulunduğu iddia edilen Zeynep Karakütük'ün Aksaray'da, Buğra Güzelel'in ise Denizli'de toprağa verileceğine dair paylaşımlar yapılmış olsa da gençlerin öldüğüne dair henüz kesin bir bilginin olmadığı bildirildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA