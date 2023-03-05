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Haberler Denizli Denizli'de korkunç kaza! Kamyonetle kafa kafaya çarpıştı

Denizli'de korkunç kaza! Kamyonetle kafa kafaya çarpıştı

Denizli’nin Çameli ilçesinde bir kamyonet önünde giden aracı sollamaya çıktığı esnada, karşı yönden gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

İHA

05.03.2023, 16:09

Denizli’de korkunç kaza! Kamyonetle kafa kafaya çarpıştı

Kaza, Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı Karabayır Mahallesi yol ayrımını geçtikten yaklaşık 100 metre ilerisinde meydana geldi. Ahmet Acar idaresindeki 20 AIJ 092 plakalı kamyonet Fethiye istikametinden Çameli istikametine seyir halinde iken önünde giden bir aracı sollamaya çıktığı esnada karşı yönden gelen Ayhan Aydoğmuş yönetimindeki 20 AFC 668 plakalı araç ile kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekibi, yaptığı incelemede Ayhan Aydoğmuş'un hayatını kaybettiğini belirledi.



Otomobilde yolcu olarak bulunan Buse Avşar ve Serhat Aydoğdu ile kamyonetin şoförü Ahmet Acar yolcu olarak bulunan Anıl Demirçelik isimli şahıslarda yaralandı. Meydana gelen kazada toplam 1 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı. Yaralılar en yakın hastaneye kaldırılırken, araçlar da hurdaya döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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