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Haberler Denizli 2 çocuk annesi cam silerken düşerek can verdi

2 çocuk annesi cam silerken düşerek can verdi

Denizli’de meydana gelen korkunç olayda 2 çocuk annesi kadın, balkonda cam sildiği esnada dengesini kaybederek apartmanın 3. katından beton zemine düştü. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

İHA

06.03.2023, 11:22

2 çocuk annesi cam silerken düşerek can verdi

Korkunç olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Kervansaray Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; apartmanın 3. katında oturan 2 çocuk annesi Merve Abra (29), balkona çıkarak camı temizlemeye başladı. Bu esnada dengesini kaybeden Abra, beton zemine çakılarak kanlar içinde kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı detaylı çalışmaların ardından cansız beden otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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