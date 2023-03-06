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Haberler Denizli Alzheimer hastasının cansız bedeni bulundu

Alzheimer hastasının cansız bedeni bulundu

6.3.2023

Alzheimer hastasının cansız bedeni bulundu
Denizli'nin Çivril ilçesinde kayıp Alzheimer hastası yaşlı adamın cansız bedeni bulundu. Şenköy Mahallesi'nde yaşayan Hasan Ali Kaya sabah saatlerinde ayrıldığı evine geri dönmeyince ailesi, polis ve jandarmaya başvurdu. Kaya'yı bulmak için harekete geçen ekipler çalışmalarını Bayraktepe bölgesinde yoğunlaştırdı. Çivril İHH Arama Kurtarma Timi, iki gün sonra yaşlı adamın cansız bedenine ulaştı. Yapılan ilk muayenede Hasan Ali Kaya'nın yüksekten düşme sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

SEBAHATTİN ALP
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