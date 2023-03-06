Anadolu Parsı’nın ayak izine Denizli’nin Honaz Dağı’nda rastlandı

Anadolu Parsı'nın Türkiye'nin çoğu yerinde olduğunu ve popülasyonunun arttığını söyleyen Prof. Dr. Şağdan Başkaya, "Denizli'nin Honoz Dağı'nda dolaştığımızda ayak izine rastlıyoruz" dedi.

Anadolu Parsı'nın hep dağlarda olduğunu ve hiçbir zaman neslinin tükenmediğini kaydeden Prof. Dr. Şağdan Başkaya, Anadolu Parsı'nın Türkiye sınırlarının yüzde 80'inde varlığını devam ettirdiğini belirtti. Başkaya, Anadolu Leoparı yerine Anadolu Parsı' isminin kullanılması gerektiğine dikkat çekerek, "Söze Anadolu Leoparı diye başlamak istiyorum. Biz ısrarla Pars denmesinden taraftarıyız yani Türkçe ile kullanılmasından tarafız. O yüzden birçok üniversite gibi resmi kuruluşların en azından Türkçe'sini kullanması çok doğru olur diye düşünüyorum. Yani Anadolu parsı diyebilirler pars diyebilirler Türk parsı, Türkiye parsı da deseler hoşumuza gider" ifadelerini kullandı.





Anadolu Parsının Türkiye'nin Trakya bölgesi hariç diğer bütün bölgelerde varlığını sürdürdüğünün altını çizen Başkaya, "Hayvan iki yerde görüldü, daha öncesinde de farklı yerlerde görüldü. Bunlar eski yerdir yeni yerdir önemli değil ama bu hayvanın yıllardan beri Marmara Bölgesinin Trakya kısmı haricinde ülkemizde dolaştığını ısrarla söylüyoruz. İlk dediğimiz gün hayvanın Türkiye'de olmadığı şeklinde çok aşırı söylenmeyecek cümlelerle üstümüze gelindi. Biz 'Bu hayvan Türkiye'de var ve yavruluyor' diyoruz. Bunu da oturduğumuz yerden söylemiyoruz. Genellikle Kuzeydoğu Anadolu'da Bölgesinde çalışan bir ekibimiz var. Yıllardan beri de bu coğrafyada her yerde dolaşıyoruz. Hakkari'den Muğla'ya, Artvin'den Edirne'ye kadar bu ülkeye hâkim bir ekibiz. Sık sık ziyaretler yapıyoruz. Her hafta ülkenin bir tarafındayız. Bir gün Sivas'ta isek öbür gün Kastamonu'dayız. Bir gün Muğla'da isek öbür gün Kırklareli'ndeyiz. İnsanlar bizi Trabzon'da oturduğumuz yerden konuştuğumuzu zannetmesinler. Bizim de arazide foto kapanlarımız var. Herkesin kapısına kurduğu türden biz de belki çoğu sahada da izin alamadığımızdan dolayı foto kapanları resmen köylünün arazisine kuruyoruz. Ziraat arazilerine de foto kapanlar kuruyoruz çünkü pars dediğiniz hayvan çok büyük alanları geziyor. İki ilde var derken birbirinden uzak iki ilden de zikredilse iki komşu ilde olsa biz şunu söylüyoruz; eski söylediklerime bakıyorum 15 yıl öncesinde bunun 30 kadar ilimizde olduğunu söylemişiz ki bu 30 ilinde hepsinin bir yerde kümelenmediğini, İç Ege'den Akdeniz'in Batı Torosları'ndan tutun, Batı Karadeniz'e kadar uzandığından bahsettik" dedi.





"BİZ YILLAR ÖNCESİNDEN BERİ BU HAYVANI AYAK İZLERİNDEN TESPİT ETTİK"

Bugün foto kapan ve termal kameralar ile izledikleri Pars'ı geçmişte ayak izlerinden takip ettiklerini belirten Başkaya "Biz yıllar öncesinden beri bu hayvanı ayak izlerinden öncelikle tespit ettik. İlk tespitlerimizi onunla yaptık bugün de hala o çöpe atılmış bir yöntem değil bizim için. Her gittiğimiz yerde karda, çamurda her yerde ayak izi arıyoruz. Çok şükür ki bu hayvanın ayak izlerine çoğu gittiğimiz vilayette rastlıyoruz. Şu an ülkenin batı kısımlarında da en batı uçlarında da Marmara'nın Trakya'sı haricinde İğneada ormanlarında da dolaşıyoruz, ayak izi arıyoruz. Bursa Uludağ'da bugüne kadar rastlamadık ancak bu rastlanmayacağı manasına gelmiyor. Denizli'nin Honoz Dağı'nda dolaştığımızda ayak izine rastlıyoruz, Muğla'da ayak izine rastlamışız Antalya'da, Mersin'de, Adana'da rastlamışız bunlar sürpriz değil bizim için. Ülkenin çoğu yeri sürpriz değil" şeklinde konuştu.