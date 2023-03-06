  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 11 kişi tutuklandı

Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 11 kişi tutuklandı

Denizli'de güvenlik güçleri zehir tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Kilolarca uyuşturucu maddesinin ele geçirildiği operasyon sonucunda 11 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

06.03.2023, 16:44

Denizli’de uyuşturucu operasyonu: 11 kişi tutuklandı
Denizli'de yapılan eş zamanlı operasyonlarda tutuklanan 11 zehir tacirinden, kilolarca uyuşturucu maddesi çıktı.


Denizli'de güvenlik güçleri, uyuşturucunun önüne geçmek için çalışmalarını sıklaştırdı. Bu çerçevede uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda çalışmalarda toplam 1 kilo 620 gram metamfetamin, 270 birim sentetik kannabinoid, 117 gram eroin, 83 adet sentetik ecza hap, 37 adet captagon hap, 3 gram esrar, 1 tabanca, 1 tüfek ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon sonrası "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen toplam 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA