Denizli’de uyuşturucu operasyonu: 11 kişi tutuklandı

Denizli'de yapılan eş zamanlı operasyonlarda tutuklanan 11 zehir tacirinden, kilolarca uyuşturucu maddesi çıktı.Denizli'de güvenlik güçleri, uyuşturucunun önüne geçmek için çalışmalarını sıklaştırdı. Bu çerçevede uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda çalışmalarda toplam 1 kilo 620 gram metamfetamin, 270 birim sentetik kannabinoid, 117 gram eroin, 83 adet sentetik ecza hap, 37 adet captagon hap, 3 gram esrar, 1 tabanca, 1 tüfek ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.Operasyon sonrası "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen toplam 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.