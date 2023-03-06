Denizli’den depremzede üreticilere maddi ve manevi destek veriliyor

Deprem bölgesinde hayatın normale dönmesi ve tarımsal üretimin devamlılığının sağlanması için tüm Türkiye seferber oldu. Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de afet bölgesindeki depremzede vatandaşlarımız ile büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerimize yönelik yardımlarını yapmaya devam ediyor. İl ve İlçe Müdürlüklerindeki personeller, firmalar, ayni ve nakdi katkılarıyla depremzedelere nefes olmaya çalışıyor.