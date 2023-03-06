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Haberler Denizli Denizli'den depremzede üreticilere maddi ve manevi destek veriliyor

Denizli'den depremzede üreticilere maddi ve manevi destek veriliyor

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, depremzede üreticileri unutmadı. Hayvancılık ve tarımla uğraşan üreticilere ayni ve nakdi yardımlarla nefes olmaya çalışılıyor.

İHA

06.03.2023, 16:11 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023, 17:09

Kahramanmaraş merkezli ve bir çok ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası, büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yönelik Denizli'den yardımlar yapıldı.

Denizli’den depremzede üreticilere maddi ve manevi destek veriliyor

Deprem bölgesinde hayatın normale dönmesi ve tarımsal üretimin devamlılığının sağlanması için tüm Türkiye seferber oldu. Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de afet bölgesindeki depremzede vatandaşlarımız ile büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerimize yönelik yardımlarını yapmaya devam ediyor. İl ve İlçe Müdürlüklerindeki personeller, firmalar, ayni ve nakdi katkılarıyla depremzedelere nefes olmaya çalışıyor.

Denizli’den depremzede üreticilere maddi ve manevi destek veriliyor

Hatay Koordinasyon Valisi Ali Fuat Atik'in koordinesinde depremden etkilenen vatandaşlara yemek ve aş ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 75 ton un, 96 bin 820 kg üreticilere destek olmak amacıyla hayvan yemi, çadır, yemlik, suluk ve günlük ihtiyaçların karşılanmasında kullanılmak üzere çeşitli malzemeler ile birlikte toplamda 7 adet yardım tırı başta Hatay olmak üzere Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya illerine ulaştırıldı.

Denizli’den depremzede üreticilere maddi ve manevi destek veriliyor

Aynı zamanda damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliğinin 19 İlçede 35 gönüllü ile topladığı 571 adet küçükbaş, 3 adet büyükbaş hayvanın kesimi Et ve Süt Kurumu ile duranlar mezbahanesinde gerçekleştirilerek toplamda 12 ton karkas et afet bölgesindeki depremzedelere ulaştırılmak üzere gönderildi. Ayrıca Kızılay hesabına 100 bin TL yardım yapıldı.

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