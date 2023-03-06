Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Denizli'nin Çameli ilçesinde bir kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza, Karabayır Mahallesi yol ayrımının az ilerisinde meydana geldi. Ahmet A. idaresindeki kamyonet, önünde giden bir aracı sollamaya çıktığı esnada karşı yönden gelen Ayhan Aydoğmuş yönetimindeki 20 AFC 668 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Sağlık ekipleri, sürücü Ayhan Aydoğmuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada, otomobilde bulunan Buse Avşar ve Serhat Aydoğmuş ile kamyonetin şoförü Ahmet A. ve yolcu olarak bulunan Anıl Demirçelik yaralandı.



SEBAHATTİN ALP

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